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Рубрика: В мире

Евросоюз ввел санкции против предприятий ВПК и ряда банков России

Из-за спецоперации России по защите ДНР и ЛНР Евросоюз ввел новые санкции против военно-промышленного, энергетического, авиастроительного секторов РФ. В документе отмечается, что в список попали компании "Сухой", "Туполев", ракетно-космический центр "Прогресс", Калашников, "Алмаз-Антей", РЖД, "Камаз", "Севмаш" и др. Всего - более 60 ведущих компаний и военно-промышленных предприятий РФ.

Эти компании не смогут получить доступ к рынку капитала и любым финансовым услугам. Предприятиям военно-промышленного и энергетического комплексов РФ не предоставят техническую или иную помощь.

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Также в документе говорится, что санкции коснулись и финансового сектора РФ. Так, под ограничения попали Альфа-банк, "Открытие", банк "Россия" и Промсвязьбанк.

Заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин в своей статье в "РГ" объяснил, в чем экономический смысл санкций.

Ранее "РГ" сообщала, что в случае усиления проблем Банк России однозначно сможет поддерживать санкционные банки фондированием при возникновении у них потребности в дополнительной ликвидности.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что правительство России подготовило пакет ответных санкций против западных стран. Они ударят по "слабым местам".

В мире Европа Бельгия Экономика Финансы Банки Власть Безопасность Армия Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР Санкции и антисанкции

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