Школьников на севере Крыма досрочно отправят на каникулы

Учащиеся общеобразовательных школ на севере полуострова с 28 февраля отправятся на досрочные каникулы. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи РК.

На каникулы, которые продлятся до 6 марта, отправят учеников образовательных учреждений Армянска, Джанкоя, Красноперекопска и Джанкойского и Красноперекопского и Джанкойского районов.

- Это стандартные недельные каникулы, - пояснили в ведомстве.

Накануне после веерной рассылки сообщений о минированиях, поступивших в крымские школы сразу нескольких муниципалитетов, власти отменили занятия в учебных заведениях всего полуострова. В проверенных силовиками учебных заведениях никаких взрывных устройств не обнаружили.

Ранее в январе-феврале 2022 года неизвестные злоумышленники "заминировали" сначала все школы Крыма, а потом здания городских и районных администраций. СК возбудил по этому факту уголовное дело.

Напомним, из-за начатой спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины в Крыму введен режим повышенной готовности.