Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. День третий. Онлайн

Специальная военная операция Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии продолжается. По итогам второго дня группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил России. ВС РФ вывели из строя 211 объектов военной инфраструктуры. Вчера российские войска завершили блокирование Чернигова, Сум и Конотопа, а также заблокировали Киев с западного направления. В результате высадки морского десанта был взят Мелитополь.

Напомним, что специальная военная операция началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что действия на Украине - вынужденная мера. По его словам, для России были созданы такие риски, что она не могла поступить иначе. Накануне он призвал украинцев брать власть в свои руки и не позволять националистам использовать себя в качестве живого щита.