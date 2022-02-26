Volkswagen, Audi и Skoda приостановили отгрузки автомобилей дилерам

Автомобили марки Volkswagen, а также входящих в этот концерн брендов, перестали поставлять дилерам в России. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе "Фольксваген Груп Рус". Конкретная причина не называется, но она связана с проведением спецоперации по защите ДНР и ЛНР и обострением ситуации на Украине.

"В связи с текущей ситуацией поставки в адрес дилеров марок, входящих в состав "Фольксваген Груп Рус", приостановлены до дальнейшего уведомления. Концерн Volkswagen с большой тревогой и обеспокоенностью принял к сведению новости о ситуации на Украине и надеется на скорейшее прекращение боевых действий и возврат к дипломатии", - сообщили "РГ" в компании.

Отметим, что "Фольксваген Груп Рус" объединяет на российском рынке работу семи марок концерна: легковых и коммерческих автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati. Компания также ведет производство в Калуге на собственных автомобильных и моторостроительном заводах и по контракту на мощностях "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде.

Ранее "РГ" уже анализировала ситуацию в связи возможными западными санкциями. Опрошенные нами эксперты полагают, что отечественный авторынок в любом случае без машин не останется, а санкционный кризис может ударить и по тем, кто его провоцирует. Однако главным следствием станет рост цен на автомобили.

"Ограничение поставок, которое связано с вводимыми санкциями, в первую очередь нарушит логистические маршруты и цепочки поставок с ведущими автопроизводителями. Влияние этого фактора в настоящее время может оказаться намного сильнее, чем котировок валют. Мы прогнозируем, что ситуация будет меняться ежедневно, в зависимости от решений стран ЕС. Но дефицит автомобилей продолжится в 2022 году, рост цен ожидается минимум на 20%", - отметил в комментарии для "РГ" управляющий директор брендов BMW, Mini и BMW Motorrad ГК "Автоdom" Сергей Плетнев.