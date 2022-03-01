В феврале водохранилища Крыма накопили 28 миллионов кубометров воды

В феврале 2022 года благодаря обильным осадкам общие запасы воды в водохранилищах Крыма увеличились на 28 миллионов кубометров - со 160 до 188 миллионов кубов. Об этом сообщил Крымский гидрометцентр.

В бассейнах основных рек полуострова выпало осадков в виде дождя и мокрого снега в 1,7-2,3 раза больше нормы, характерной для февраля. Больше нормы в 1,2-1,4 раза к концу марта и снежный покров в крымских горах.

- Из-за регулярного прохождения фронтальных разделов погода имела неустойчивый характер, - рассказали гидрологи. - И частые оттепели с дождями способствовали интенсивному таянию снега в горных районах и сохранению повышенной водности на большинстве рек.

В результате Белогорское водохранилище в феврале пополнилось на 18 миллионов кубометров, Симферопольское - на 8, Счастливое - на 4, Партизанское - на 13, а Чернореченское, снабжающее Севастополь - 18.

Напомним, ранее власти Крыма заявили о намерении построить новое водохранилище близ Бахчисарая емкостью 7 миллионов кубометров. Также в течение двух недель после необходимых подготовительных работ будет возобновлена подача воды в Северо-Крымский канал, разблокированный в Херсонской области силами Минобороны во время спецоперации на Украине.