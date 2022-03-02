Беспредел дилеров. Автомобили в России продают за безумные деньги

Цены на новые автомобили в России растут на глазах. И если эксперты предсказывают удорожание в марте на 20 с лишним процентов, то отдельные дилеры не постеснялись обновить прайсы до головокружительных цифр.

Фотографии объявлений выложил у себя в Telegram-канале руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский. Спекулятивные настроения привели к тому, что новый Mercedes-Benz G 63 AMG появился в продаже за 54 168 800 рублей.

"Это две трехкомнатные квартиры в Чертаново", - отметил эксперт.

Подорожали и более бюджетные автомобили. Например, УАЗ "Патриот" достанется отчаянному покупателю за 3 495 000 рублей.

Напомним, ряд производителей заявил о сокращениях производства и приостановке продаже в связи с внешнеполитической обстановкой. Свой бизнес уже пересмотрел Ford, об аналогичных планах заявили в BMW.