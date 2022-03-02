Boeing приостановил обслуживание и техподдержку авиакомпаний РФ

Boeing приостановил предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Напомним, в конце февраля в ЕС заявили о запрете поставок в Россию новых самолетов, запчастей, а также остановки лизинга воздушных судов.

Эксперты допускают, что российские авиакомпании могут и не вернуть самолеты лизингодателям, ссылаясь на обстоятельства форс-мажора.

Ранее The Wall Street Journal сообщила о планах США объявить о закрытии воздушного пространства над США для российских самолетов. До этого Европейский союз закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Москва ответила зеркально, запретив авиакомпаниям из 36 стран летать над Россией.