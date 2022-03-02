Евросоюз решил отключить от SWIFT семь российских банков. В список вошли ВТБ, "Россия" и "Открытие", а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Ограничения вступят в силу с 12 марта.

Кроме того, банки, попавшие в список, не смогут продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию.

Высокопоставленный чиновник ЕС пояснил, что ЕС не пошел на полное отключение всей российской банковской системы от SWIFT из-за высоких рисков для самого союза. Так, в перечень не попали Сбербанк и Газпромбанк, так как они являются основными каналами расчета за поставки нефти и газа из России в европейские страны.

По словам представителя ЕС, исключить из-под действия санкций конкретно операции с энергоносителями по линии SWIFT невозможно, так как система не распознает назначение платежа. Тем не менее против этих двух российских банков будут продолжать действовать ранее введенные санкции, передает слова чиновника Reuters.

Комментируя решение Евросоюза, в ВТБ заявили, что отключение от системы SWIFT не отразится на обслуживании клиентов в России.

"Все операции клиентов внутри России обрабатываются посредством платежной системы Банка России, НСПК и СПФС, поэтому клиенты продолжат совершать привычные операции по переводу денежных средств и по картам в любых торговых точках", - отметили в пресс-службе банка.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Сейчас членами SWIFT являются несколько тысяч финансовых организаций в более чем 200 странах мира.

Отключение российских банков от SWIFT - одна из наиболее обсуждаемых на Западе мер. При этом в ЦБ неоднократно отмечали, что отключение страны от системы не станет большой проблемой: передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии обеспечивает Система передачи финансовых сообщений Банка России.