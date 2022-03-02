Honda и Mazda приостанавливают экспорт авто в РФ, Nissan сокращает продажи

Ещё несколько автобрендов заявили о том, что приостанавливают свою деятельность в России. Окончательно покидает РФ компания Honda, которой терять было нечего, прекращаются поставки от Mazda, а Nissan продолжает работу, путь и в меньших объёмах.

Напомним, в начале прошлого года Honda объявила, что в 2022 году покинет российский авторынок, сохранив обязательства по обслуживанию. Присутствие в сегменте мотоциклов и техники японцы планировали сохранить, однако Honda, как пишет японское издание Nikkei, в свете последних событий полностью оставляет РФ.

Также сообщается, что Mazda прекращает поставки запчастей и комплектующих на завод в РФ. Единственное производственное предприятие - СП Mazda-Sollers, расположенное во Владивостоке.

Объёмы производства на заводе в Санкт-Петербурге сокращает компания Nissan, но не сворачивает выпуск и продажи автомобилей полностью, пишет РИА Новости. В феврале 2022 года в РФ начались продажи пятого поколения Pathfinder - кроссоверы собирают на заводе в США, поэтому, судя по всему, поставленные машины были первыми и последними в России.