Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
02.03.2022 15:00
Рубрика: Легковые авто

Honda и Mazda приостанавливают экспорт авто в РФ, Nissan сокращает продажи

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mazda Sollers. Фото: Пресс-служба Mazda Sollers.
Фото: Пресс-служба Mazda Sollers.

Ещё несколько автобрендов заявили о том, что приостанавливают свою деятельность в России. Окончательно покидает РФ компания Honda, которой терять было нечего, прекращаются поставки от Mazda, а Nissan продолжает работу, путь и в меньших объёмах.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Беспредел дилеров. Автомобили в России продают за безумные деньги

Напомним, в начале прошлого года Honda объявила, что в 2022 году покинет российский авторынок, сохранив обязательства по обслуживанию. Присутствие в сегменте мотоциклов и техники японцы планировали сохранить, однако Honda, как пишет японское издание Nikkei, в свете последних событий полностью оставляет РФ.

Также сообщается, что Mazda прекращает поставки запчастей и комплектующих на завод в РФ. Единственное производственное предприятие - СП Mazda-Sollers, расположенное во Владивостоке.

Объёмы производства на заводе в Санкт-Петербурге сокращает компания Nissan, но не сворачивает выпуск и продажи автомобилей полностью, пишет РИА Новости. В феврале 2022 года в РФ начались продажи пятого поколения Pathfinder - кроссоверы собирают на заводе в США, поэтому, судя по всему, поставленные машины были первыми и последними в России.

#Nissan #Mazda #Honda