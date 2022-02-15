Новый Nissan Pathfinder добрался до российских дилеров

Компания Nissan объявила о начале продаж нового поколения Pathfinder на российском рынке: с сегодняшнего дня модель представлена во всей дилерской сети бренда на территории нашей страны.

Старт приёма заказов на новый Nissan Pathfinder был объявлен в середине январе 2022 года. Как рассказали в компании, на сегодняшний день получено более 150 заявок на покупку машины.

Во всех комплектациях новый Nissan Pathfinder оснащается бензиновым двигателем V6 3.5 литра мощностью 275 л.с., 9-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода с селектором выбора режима работы (семь программ).

Кроссовер предлагается в четырёх комплектациях. В базовую входят трёхзонный климат-контроль, электроподогревы руля, кресел и лобового стекла, система бесключевого доступа, система мониторинга давления в шинах, фронтальные и боковые подушками безопасности, коленная подушка безопасности водителя и шторки безопасности для пассажиров, мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, круиз-контроль, датчики света и дождя, водительское кресло с электроприводом, 18-дюймовые колёса. Цена - 4 285 000 рублей.

По умолчанию Nissan Pathfinder имеет 8-местный салон, а семь мест с раздельными креслами второго - прерогатива самой дорогой версии Top Comfort за 4 995 000 рублей.

Конкурентами Nissan Pathfinder на российском рынке являются Volkswagen Teramont (4 006 000 - 4 716 000 рублей), Toyota Highlander (4 296 000 - 4 888 000 рублей) и Mazda CX-9 (3 335 000 - 4 124 000 рублей).