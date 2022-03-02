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02.03.2022 01:00
Рубрика: Экономика

Удаленка стала необязательной: но пора ли всем в офисы

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 44(8692)
В Москве и Подмосковье сняты строгие санитарные ограничения: коронавирус отступил, и теперь требование об удаленном формате работы перешло из разряда требований в рекомендации. Значит ли это, что все домоседы поголовно вернутся в офисы, задался вопросом корреспондент "РГ".
Все работники делятся на две категории: одни рвутся в офис, другим милее работа из дома. Фото: Сергей Куксин Все работники делятся на две категории: одни рвутся в офис, другим милее работа из дома. Фото: Сергей Куксин
Все работники делятся на две категории: одни рвутся в офис, другим милее работа из дома. Фото: Сергей Куксин

"Удаленка стала входить в нашу жизнь еще до пандемии, а теперь это уже привычный формат, - рассказал "РГ" председатель совета директоров АО "Планета увлечений", член совета предпринимателей Москвы Борис Кац. - Даже после отмены обязательного требования отправить 30 процентов на работу в дистанционном формате значительная часть работников у нас продолжает работать в этом режиме". По словам Каца, для него главный критерий - эффективность работы. Тем более что, как оказалось, для многих домашний офис оказался удобнее кресла на колесах в самом элитном бизнес-центре.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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"Офис нашей компании располагается в одной из башен "Москва-Сити", - продолжила наш разговор на эту тему сотрудник компании в сфере навигационного оборудования Елена Храмова. - До пандемии мы работали в офисе по выбранному графику. Можно было приходить к 8, 9 или 10 часам. Сохранялась лишь 8-часовая продолжительность дня". Когда всех сотрудников отправили на удаленку, пришлось перенастроить технику, чтобы иметь удаленный доступ к серверам. Теперь сотрудники московской компании работают там, где им удобно. Елена, например, как и многие ее коллеги, практикует так называемый дауншифтинг: она уехала к родственникам в один из регионов, где и цены ниже, и за съемное жилье платить не нужно. Однако работодатели охотно приглашают сотрудников на тимбилдинг: командные дни в столичном офисе, когда можно просто встретиться лицом к лицу за чашкой кофе и обсудить накопившиеся вопросы, которые трудно обговорить через мессенджеры. Работодатели решают сами, как часто это надо делать: кому-то хватает одного-двух раз в неделю, а кому-то и раза в месяц.

Но, как и прежде, есть отрасли, где удаленка не применима. "Дистанционный режим вообще не затронул социальное предпринимательство", - отметила председатель профильного Экспертного совета в Госдуме Наталья Перязева. Педагоги, воспитатели, тренеры, няни, другие подобные категории самозанятых хотя и проводили вынужденно удаленные занятия, постепенно возвращаются к работе в очном формате. Но и в этих сферах до сих пор востребован смешанный тип занятости.

"Наши рекрутеры и психологи находятся в офисе на рабочих местах, но службы IT, внешних связей - по-прежнему на удаленке, - поделилась руководитель службы подбора домашнего персонала Дарья Кривенко. - Все вопросы обсуждаются в рабочих чатах, при необходимости встречаемся очно".

В то же время исследование компании SuperJob показало, что удаленка дала возможность многим россиянам увеличить доход. Причем среди тех, кто трудится в офисе в формате 5/2, таких всего 21 процент. А вот из тех, кто оказался на удаленке во время пандемии и до сих пор с нее не вернулся, - 39 процентов. С одной стороны, для владельцев бизнеса это плюс - можно задействовать больше рабочей силы. С другой - не факт, что переутомленный сотрудник будет трудиться в полную силу, даже находясь дома.

Эксперты полагают, что ни турбулентность в политике, ни волны и затишье пандемии полностью удаленку из нашей жизни уже не исключат

И все же, полагают эксперты, ни турбулентность в политике, ни волны и затишье пандемии полностью удаленку из нашей жизни уже не исключат. "Новый мир предполагает смешанный вариант работы. Когда люди могут ходить в офис, если у них есть встречи, а в остальное время работать там, где удобнее, - считает генеральный директор онлайн-сервиса Doma.ai Илья Сотонин. - Причем если кому-то удобнее как раз в офисе, он будет там каждый день. Кому-то удобно работать в кофейне и шум не мешает, а у кого-то и дома кабинет нормальный. Так что правила "всем быть в офисе с 9 до 6" уже нет".

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