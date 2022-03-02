Эксперты предупредили о скрытой опасности сахарозаменителей

Еще лет десять назад пациенты с сахарным диабетом и другими состояниями, при которых нужно было отказываться от сладкого, шли на невероятные ухищрения, чтобы питаться разнообразно. Пищевая промышленность могла им предложить только подсластители, которые можно добавлять в чай или кофе вместо сахара, а на десерт - пару видов печенья и зефира на фруктозе. Сейчас диабетические продукты занимают полноценные стенды в петербургских супермаркетах, а иногда и вовсе соседствуют с обычными товарами на сахаре. С помощью специалистов "РГ" разбирается, что это за продукты и можно ли их есть без ограничений людям, которых посадили на долгую, а иногда и пожизненную диету.

Сладости могут не содержать сахара в привычном понимании. Но это вовсе не значит, что они полезны. Фото: iStock

Фобия сахара

Товары на полках магазинов пестрят яркими этикетками: "Зефир без сахара", "Печенье на фруктозе. ЗОЖ", "Здоровые конфеты". Все больше покупателей приглядываются к таким продуктам, и это неспроста, говорит психолог Татьяна Колганова. Если еще десять лет назад основными покупателями продуктов без сахара были люди с различными формами диабета, то теперь такие товары кладут в корзину и люди без особых проблем со здоровьем, но опасающиеся сладкого.

- Сейчас навязывается боязнь углеводов и сахара, фитнес-модели, тренеры рекламируют белковую продукцию на подсластителях. Многие воспринимают это как базу для образа жизни. Создается какое-то ощущение безопасности: если ты ешь без сахара, то как будто бы там меньше калорий, ты не потолстеешь, будешь здоровым. Тебе хорошо, спокойно, - говорит Татьяна Колганова.

То, что драйвером развития моды на продукты без сахара стала фитнес-индустрия, подтверждает и диетолог-консультант Татьяна Попова.

- Сейчас активно скупают подсластители и те, кто хочет похудеть, и зожники, и, конечно, те, кто стремится следовать трендам, - отмечает эксперт и подчеркивает: продукты без сахара похудению сами по себе не способствуют. Зато ложное чувство безопасности приводит к тому, что люди расслабляются и едят продукты на сахарозаменителях без ограничений, не учитывая их калорийности. Как следствие, вместо похудения они, наоборот, набирают лишние килограммы.

Хитрости топинамбура

Считать все продукты без сахара по умолчанию полезными ошибочно. Об этом говорит Инна Соколовская, начальник отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

- Да, продукт может быть без сахара, но в его составе могут присутствовать трансизомеры жирных кислот, соль, жиры, запрещенные пищевые добавки. Вообще, говорить о пользе пищевого продукта можно, оценив его по содержанию четырех основных критически значимых веществ: сахара, соли, трансизомеров жирных кислот и жиров, - отмечает эксперт.

По словам Соколовской, санитарные врачи внимательно следят за качеством и безопасностью продуктов без сахара и видят, что иногда производители, мягко говоря, лукавят.

Один из частых примеров - это когда на этикетках продуктов на фруктозе указывается, что они без сахара.

- Фруктоза, мальтоза, глюкоза - это сахара. Поэтому если в составе не указан сахар как таковой, но есть одно из вышеуказанных веществ, то это значит, что все равно в продукте есть сахар, - отмечает Инна Соколовская.

Фруктоза обладает меньшим гликемическим индексом, чем сахароза. То есть она меньше сказывается на уровне сахара в крови. Долгие годы фруктоза была единственной доступной альтернативой сахарозе. Однако писать на этикетке, что продукт на фруктозе - это продукт без сахара, - некорректно, считает санитарный врач.

Другой хитрый подсластитель - это сироп топинамбура. Его продают в чистом виде, а также активно используют в кондитерском производстве. Торты и пирожные с добавлением этого сиропа часто позиционируются как сладости для здорового питания, также нередко на таких продуктах встречается маркировка "без сахара".

- Сам по себе топинамбур - очень полезный овощ. Он богат инулином, это полисахарид, и если его есть в сыром виде, то для здоровья это прекрасно. Но когда идет термическая обработка, инулин распадается до фруктозы, то есть превращается в один из видов сахара. В столовой ложке сиропа топинамбура содержится 18 граммов фруктозы - это очень высокий показатель. Соответственно, когда мы говорим о кондитерских изделиях, то туда добавляют не овощ топинамбур, а сироп из него. Поэтому позиционировать такие сладости как продукты без содержания сахара не совсем честно, - говорит Инна Соколовская.

Одно из масштабных исследований на эту тему проводилось в 2020 году в Новосибирском НИИ гигиены Роспотребнадзора. Специалисты изучили стевию и пришли к выводу, что она не влияет на гликемический индекс, также был выявлен иммуномодулирующий эффект при борьбе с респираторными заболеваниями.

- В принципе показатели у стевии достаточно хорошие. Поэтому употреблять ее можно, но после консультации с врачами. Вообще, любые продукты на сахарозаменителях нужно употреблять, только посоветовавшись с медиком, - подчеркивает Инна Соколовская.

Можно, но осторожно

Если для любителей фитнеса продукты на сахарозаменителях - это дань моде или способ похудеть, то для людей с ограничениями по питанию из-за здоровья такая еда стала возможностью разнообразить рацион. Но и здесь все непросто.

- Сахарный диабет - это группа заболеваний, имеющих разную этиологию и патогенез. А значит, при разных типах сахарного диабета рекомендации по питанию (в том числе по использованию сахарозаменителей и подсластителей) будут различаться, и их должен дать лечащий врач, - говорит заведующая отделением эндокринологии одной из петербургских больниц врач-эндокринолог Фарида Шадричева.

Так, при инсулинонезависимом сахарном диабете, согласно клиническим рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов, допускается умеренное потребление некалорийных сахарозаменителей. А при сахарном диабете первого типа, когда люди принимают инсулин, важно оценивать общее количество углеводов по системе хлебных единиц.

Есть еще гестационный сахарный диабет. Это состояние, возникающее у некоторых беременных женщин. В отдельных случаях они обходятся диетой, иногда им требуется инсулин. Для беременных гестоз оказывается тяжелым испытанием во многом из-за того, что привычные продукты на сахаре до самых родов оказываются под запретом. Но налегать на сахарозаменители Фарида Шадричева женщинам не советует.

- У женщин с гестационным сахарным диабетом решение о возможности применения сахарозаменителей или подсластителей принимает лечащий врач согласно инструкции по их применению и в зависимости от клинической ситуации. Для некоторых сахарозаменителей и подсластителей беременность является противопоказанием. Есть вещества, которые могут проникать через плацентарный барьер, - отмечает эндокринолог.

По словам Фариды Шадричевой, на сегодняшний день нет масштабных исследований, которые бы сравнивали сахарозаменители и подсластители между собой. К тому же у таких веществ выявлены противопоказания. Так, помимо того что некоторые добавки несут риски для беременных, ряд искусственных подсластителей противопоказан при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, фенилкетонурии.

Прямая речь

Михаил Саулин, врач-стоматолог, кандидат медицинских наук:

- В одном сахарозаменители точно хороши - они не способствуют развитию кариеса. В отличие от естественных сахаров, заменители не провоцируют роста бактерий в полости рта и могут быть эффективной заменой сладким продуктам для людей, предрасположенных к кариесу. Наименее опасным аналогом сахара считается стевия благодаря своему естественному происхождению. Более того, стевия оказывает прямое воздействие на рост условно-патогенных микроорганизмов полости рта. Синтетические заменители активно применяются в газированных напитках, десертах и даже зубных пастах. Однако я бы не рекомендовал увлекаться такими продуктами.

Итог

Эксперты сходятся во мнении: заменители сахара - не панацея, у них есть свои особенности и противопоказания. От разового приема продукта на подсластителе ничего дурного не произойдет, но включать такую еду в постоянный рацион имеет смысл, только заручившись рекомендацией врача. Если добро получено, то нужно каждый раз внимательно изучать этикетку и приобретать продукты конкретно на том подсластителе, который разрешен.

Ну а вообще, отмечают специалисты, в идеале не заменять конфеты и торты с добавлением сахара на аналоги этих изделий на подсластителях, а в целом стараться есть меньше сладкого, ведь нужное количество углеводов человек может получить за счет овощей и фруктов без привлечения кондитерской промышленности.