Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. День восьмой. Онлайн

Специальная военная операция Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии продолжается. Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают вести наступательные действия при поддержке ВС России. Всего за время спецоперации Вооруженными Силами Российской Федерации поражены 1325 объектов военной инфраструктуры Украины.

Накануне передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями ВС РФ, которые ранее взяли под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря.

Напомним, что специальная военная операция началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение.