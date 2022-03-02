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Рубрика: Власть

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. День восьмой. Онлайн

Текст: Павел Дульман, Илья Максимов, Иван Петров, Дмитрий Сосновский, Александр Степанов

Специальная военная операция Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии продолжается. Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают вести наступательные действия при поддержке ВС России. Всего за время спецоперации Вооруженными Силами Российской Федерации поражены 1325 объектов военной инфраструктуры Украины.

Накануне передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями ВС РФ, которые ранее взяли под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря.

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. День шестой. Онлайн

Напомним, что специальная военная операция началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР ДНР В мире экс-СССР ЛНР В мире экс-СССР Украина Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР Онлайн-трансляции

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