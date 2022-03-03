Hyundai выпустит 17 электрокаров. Они будут дешевыми

Компания Hyundai рассказала о планах до 2030 года в сегменте электрокаров. В ближайшие восемь лет Hyundai и Genesis выпустят 17 новых моделей "на батарейках" и новую модульную платформу, которая позволит не только уменьшить время разработки новых моделей, но и снизит себестоимость.

Новая модульная платформа получила название Integrated Modular Architecture (IMA) и является развитием актуальной E-GMP. Выпустить IMA планируют в 2025 году, и у неё будет два подвида: eM - для легковых авто и кроссоверов, eS - для коммерческих транспортных средств. В компании объяснили, что новая платформа предусматривает стандартные модули, батарейных будет девять, стандартных электромоторов - пять. Сейчас от модели к модели эти компоненты могут отличаться.

Новая платформа позволит увеличить автономность электрокаров на 50% по сравнению с ныне выпускающимися (например, Ioniq 6), поддерживает "автопилот" третьего уровня и обновление программного обеспечения "по воздуху".

Также в Hyundai заявили, что к 2030 году стоимость электромоторов будет уменьшена на 35%, а их вес сокращён на 30%.

До 2030 года Hyundai выпустит 11 электрокаров: три седана, шесть кроссоверов, один LCV и загадочный авто "нового типа". В их числе Ioniq 6, проходящий дорожные испытания и готовящийся к дебюту уже в 2022 году, большой кроссовер Ioniq 7, дебютировавший в виде концепта Seven.

У Genesis будет шесть электрокаров: четыре кроссовера (один из них - представленный Electrified GV70) и две легковушки.