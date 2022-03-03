Комитет ГД одобрил пакет мер по поддержке граждан и бизнеса

Пакет инициатив одобрил комитет по экономической политике. Его глава Максим Топилин подчеркнул, что изменения необходимы на фоне "необдуманных действий со стороны ряда иностранных государств". Топилин обратил внимание, что это первый пакет мер, которые позволят обеспечить гибкость реагирования на социально-экономические вызовы.

Замминистра экономического развития Алексей Херсонцев подтвердил, что работа будет продолжена. Набор инициатив, который предложил кабмин, позволит властям действовать оперативно по целому ряду направлений. И за основу, по его словам, был взят опыт, полученный в разгар пандемии. Тогда, в 2020 году, Госдума принимала похожие решения.

Итак, что же предлагается?

Возвращаются кредитные каникулы, которые уже доказали свою эффективность во время пандемии. Те, кто уже получил отсрочку по платежам, смогут сделать это повторно.

Подать заявление на пересмотр условий договора (в том числе и по ипотеке) можно будет до 30 сентября. При этом кабмин сможет продлить этот срок. Попросить каникулы смогут как граждане, так и малый или средний бизнес. В проекте речь идет о тех ссудах, которые были выданы до 1 марта нынешнего года.

Однако следует иметь в виду, что начисление процентов за каникулярный период не прекращается, и их все равно придется выплатить, хотя и позже.

Еще одно новшество - кабмин сможет оперативно повышать пенсии в зависимости от обстановки. Напомним, что выплаты гражданским и военным пенсионерам уже скорректировали по фактической инфляции за прошлый год. Это было сделано по решению главы государства. Но теперь может потребоваться очередной пересмотр пенсионных выплат, для чего и понадобился такой инструмент оперативного реагирования.

Правительство также сможет:

- устанавливать особенности лицензирования деятельности по производству лекарственных средств и т.п. В частности, кабмин сможет вводить ограничения на вывоз медицинских изделий из нашей страны, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям;

- приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, а также продлевать срок уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Это поможет снизить издержки бизнеса;

- дать бизнесу право работать без продления лицензии или разрешения.

Речь также идет о предоставлении большей свободы в системе закупок, об изменениях в градостроительной области, где планируется создание дополнительного источника финансирования.

Из-за упрощения правил мы можем привлечь на наш рынок множество компаний из дружественных стран, объяснил Максим Топилин.

На том же заседании (4 марта) Госдума планирует рассмотреть законопроект о четвертой амнистии капиталов - добровольного декларирования активов и банковских счетов. На этот раз предлагается задекларировать не только ценные бумаги, как в ходе предыдущей амнистии, но и другие финансовые активы. Кроме того, согласно законопроекту, под амнистию попадают наличные средства. Проект одобрил к принятию комитет ГД по бюджету и налогам.