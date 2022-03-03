Путин: Не откажусь от убеждения, что русские и украинцы - один народ

Президент России Владимир Путин не откажется от убеждения, что русские и украинцы - один народ. Об этом он заявил 3 марта во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

"Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России. Вместе с тем, никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы - это один народ", - сказал Путин.

Также глава государства отметил, что специальная военная операция идет в соответствии с графиком. Российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои, подчеркнул президент.