Почему сочинские многоэтажки начали разрушаться от ударов стихии

Мощный оползень едва не раздавил многоэтажный жилой дом, остановившись всего в нескольких метрах от подъезда. Фото: Пресс-служба мэрии Сочи

В городе-курорте после сильнейших ливней произошли сразу два серьезных происшествия: на один из многоэтажных жилых домов сошел оползень, а другой треснул из-за просадки грунта. В этих местах пришлось ввести локальный режим ЧС. Из треснувшего дома выселили жильцов. Разумеется, не одна только стихия виновата в случившемся.

Оползень у подъезда

Корреспондент "РГ" пришла к семиэтажке по улице Пластунской,194/16 в Центральном районе утром после того, как накануне вечером оползень едва не раздавил его. Находящийся у склона подъезд, который завалило массой земли, уже частично расчистили. Знакомлюсь с еще не пришедшими в себя обитателями дома.

- Я живу на первом этаже, и дерево упало прямо в мое окно, - говорит Эрмине Гушчиян. - Так страшно было. Удар оказался такой силы, что окно открылось, а балкон завалило грязью.

По словам ее соседки Альфии Абимулаевой, жильцы предупреждали местные власти, что такое может произойти.

- В прошлом году около соседнего дома 194/14 по улице Пластунской уже сходил оползень, засыпавший нижнюю часть двух жилых строений, - со слезами на глазах вспоминала она. - Тогда вывезли грунт и пообещали укрепить склон, но до нас дело так и не дошло.

Люди говорят, что подвижка грунта началась неделю назад, но экстренные службы вовремя не среагировали. А склон продолжал ползти.

- В мэрии говорят, что наш дом признан самостроем, но ведь застройщику было выдано разрешение на возведение пятиэтажного жилого дома с цоколем и мансардой - в результате и получилась сегодняшняя семиэтажка, - объяснила председатель домкома Елена Михеева. - Дом построили в 2008 году, а в 2013-м ввели в эксплуатацию по решению суда. К зданию подведены все коммуникации - вода, свет, канализация.

Администрация города помогла убрать грязь и расчистить проход к подъезду. Правда, когда работы остановились, людям пришлось за свой счет нанимать трактор.

В городе сотни домов, построенных без проектной документации, и они будут подвергаться разрушению

- К нам приезжали из прокуратуры и администрации, мэр Сочи Алексей Копайгородский тоже был здесь, - продолжает Михеева. - В результате грунт с придомовой территории вывезли, но на склоне так и остались не спиленными несколько свисающих деревьев. Наверху расположены частные дома, один из которых уже нависает над нами.

Дом треснул

Второй инцидент случился в пятиэтажном доме по улице Дорога на Большой Ахун, 16 в Хостинском районе.

- Поступил сигнал от жильцов, что визуально наблюдается увеличение трещин, лопаются стекла, - сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации курорта Вадим Снегирев. - Информация подтвердилась.

Дом отключили от газа, более 200 жильцов квартир в четырех подъездах эвакуировали. В пунктах временного размещения, предоставленных местными властями, разместили более 100 человек.

- В Сочи из-за обильных осадков большое переувлажнение почвы, поэтому происходят оползневые процессы, - объяснил мэр. - Ждем официального заключения экспертной организации, но уже принято решение эвакуировать всех жителей.

Как выяснилось, этот дом построили еще в 1973 году, причем четыре подъезда стоят на сваях, а первые два, откуда и началось разрушение, - на ленточном фундаменте, что, по мнению жителей, обусловлено скалистым местом.

Как рассказала Раиса Глебова, они с соседями забили тревогу более месяца назад - на лестничных площадках стала осыпаться штукатурка. Усадка дома продолжалась, трещины увеличивались.

- Мы даже обращались в прокуратуру в связи с бездействием управляющей компании РЭУ-17. Проблемы начались еще в 2001-м, тогда износ дома составлял уже 72 процента, но его до сих пор не признали аварийным. Считаем, что он начал ползти из-за того, что выше на горе построили новый дом.

Сейчас специалисты группы компаний "Альянс безопасности" проводят мониторинговые наблюдения за установленными по всему строению специальными маячками.

Вскоре эксперты приступят к комплексным геологическим и геодезическим исследованиям, возьмут пробы грунта, определят крепость бетона под основанием дома. Это поможет выявить изменения конструктивных элементов здания, а лицензированная организация определит ущерб.

Имущество жителей круглосуточно охраняют сотрудники полиции. На месте дежурят спасатели и коммунальщики.

Сейчас сочинские власти вынуждены пожинать плоды бессистемной застройки города, которая бурно велась последние полтора десятка лет, из-за чего стали регулярными разного рода ЧП. Так, в прошлом году оползень разрушил 22 частных дома в элитном коттедж ном поселке Лазаревского района ("Горная Поляна" съехала" - "РГ-Неделя" от 13.10.2021 г.). Тогда подвижка грунта оказалась настолько стремительной, что жилой массив вместе с асфальтированной дорогой и коммунальными сетями скатился с горы, как на санках.

Застройка в стиле хаос

Удивительно, но в пострадавшем от оползня доме на Пластуновской продолжают продавать жилье. Однокомнатная квартира с ремонтом площадью 40 квадратных метров оценивается в 6,3 миллиона рублей.

- Вы знаете цены на жилье в Сочи? - спросила риелтор у корреспондента "РГ", представившейся покупателем и умолчавшей о ЧП. - Чуть более 150 тысяч рублей за "квадрат" - это уже недорого. До остановки общественного транспорта - всего сто метров, есть инфраструктура и прописка.

Сочинцы и желающие переехать на юг жители других регионов из-за непомерно высоких цен на жилье все эти годы, рискуя, покупали квартиры в любых домах, а потом вынуждены были решать проблемы. А местные власти, работники судов и правоохранители (причем часто небескорыстно - о чем свидетельствует целый ряд громких скандалов с бывшими чиновниками и судьями) закрывали на происходящее глаза.

В результате жители пострадавших домов сейчас живут в страхе, ведь у многих это жилье - единственное.

- Сочи находится в зоне оползневых процессов, поэтому необходим постоянный мониторинг, - говорит гендиректор Центра развития рекреационных территорий "Новые горизонты" Ольга Шебзухова. - В городе-курорте сотни домов, построенных без проектной документации, и они будут подвергаться разрушению. В ближайшие десять лет возможно разрушение еще десятков домов.

По мнению эксперта, проблема в том, что при строительстве сомнительных объектов никто не проводил геологических изысканий, расчетов устойчивости склонов, сейсмики, пожарной безопасности, а также водоотведения.

- Фактически дома строились по листочкам в клеточку - эскизам строителей, которые работали на площадке, - считает архитектор. - Проектировщиков не было. В 1980-е годы на 300 тысяч постоянного населения в Сочи приходилось более трех тысяч проектировщиков, а сейчас можно насчитать несколько десятков специалистов в частных компаниях. В городе даже не сохранилось архивов по геологии, в 2000-х годах их выкинули на помойку. Лишь некоторые документы удалось спасти.

Задание для мэрии

Надо сказать, что на происходящее обратили внимание и региональные власти. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел в Сочи специальное заседание общественного градостроительного совета города, на котором обсудил ситуацию с пострадавшим жилым домом на улице Дорога на Большой Ахун.

- Сегодня важно предпринять исчерпывающие меры для пред отвращения подобных ситуаций в будущем, - сказал глава края. - Новое строительство на опасных оползневых участках должно быть исключено. Для этого необходимо их отразить в новом Генплане Сочи, разработка которого сейчас ведется.

По его словам, угрозы безопасности населения и бесперебойной работе систем жизнеобеспечения в Сочи нет.

- В местах активных оползней, а таких около шести, выставлены маячки, здесь организовано постоянное дежурство сотрудников МЧС, - доложил мэр Сочи. - Все участки, подверженные оползневым процессам, обозначаем в новом Генеральном плане, разработка которого идет в настоящее время. Будут отмечены зоны, где строительство категорически запрещено, а также территории, на которых возведение объекта недвижимости возможно при выполнении необходимого комплекса противооползневых мероприятий.

Кстати

В Сочи насчитывается около 2,5 тысячи подпорных стен, большая часть из которых построена еще в советское время. Сейчас на курорте отмечено 228 оползневых участков на дорогах и вблизи многоквартирных домов.