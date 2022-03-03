Skoda приостанавливает свою деятельность в России

Чешская Skoda приостанавливает свою работу в России. Это коснется производств в Калуге и Нижнем Новгороде, а также импорта автомобилей в РФ.

Об этом говорится в официальном заявлении производителя, входящего в Volkswagen Group, также выступившего с аналогичным сообщением. Решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее многие другие автопроизводители также заявили о приостановке производств и импорта. Среди них - Toyota, BMW, Renault.

В 2021 году российские дилеры Skoda реализовали 90 443 автомобиля - на 4,4% меньше, чем годом ранее. В результате марка заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а ее рыночная доля составила 5,4% против 5,9% годом ранее.