Указ главы Республики Бурятия от 3 марта 2022 года № 44 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Республики Бурятия от 26.01.1999 № 98-П "О защите населения и территорий Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Положением о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 20.09.2004 № 217 "О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 31.01.2020 № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019, от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий", от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия от 26.03.2020 № 2 "О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах", в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Республики Бурятия, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Гражданам Российской Федерации (далее - граждане), иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, находящимся на территории Республики Бурятия:

1.1. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.) оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Лицам, больным коронавирусной инфекцией, разрешается следовать в медицинские организации для получения необходимых для лечения коронавирусной инфекции медицинских услуг при условии использования личного автотранспорта либо в случае, если подвоз осуществляется автотранспортом, предоставленным по заказу медицинских организаций.

1.2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы) (далее - маски):

при проезде в автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, в железнодорожном транспорте пригородного сообщения и в легковом такси;

при посещении зданий (строений, сооружений), помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;

при посещении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений;

при посещении зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов.

Организациям и индивидуальным предпринимателям обеспечить нахождение граждан в объектах розничной торговли, транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров с использованием масок.

1.3. Рекомендовать вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- женщинам перед проведением процедуры экстракорпорального оплодотворения;

- членам семьи, близким родственникам беременных женщин.

1.4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности вахтовым методом, выполнять требования об изоляции сроком 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, за исключением случаев наличия отрицательных результатов исследования методом ПЦР или отсутствия антител IgM и наличия антител IgG.

2. Приостановить по 31 марта 2022 года включительно проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением случаев, установленных настоящим указом.

Разрешить проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории Республики Бурятия, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2022 год, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Республики Бурятия, являющихся отборочными к межрегиональным и всероссийским соревнованиям.

Разрешить проведение на площадке Физкультурно-спортивного комплекса выставочно-ярмарочных мероприятий при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Бурятия, при осуществлении работы обеспечить организацию и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1.0276-22 "Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "омикрон", утвержденными 28 февраля 2022 года руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю.

4. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и государственных учреждений Республики Бурятия (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики Бурятия) осуществлять при соблюдении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.

5. Работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Бурятия:

5.1. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление и недопуск на рабочее место, территорию организации работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.).

5.2. Оказывать содействие работникам в обеспечении соблюдения изоляции на дому.

5.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник.

5.4. Обеспечить применение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования, видео-конференц-связи.

5.5. Проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение рабочего дня с периодичностью каждые 2 часа.

5.6. Обеспечить неукоснительное выполнение работниками требований об использовании масок, не допускать нахождение работников без масок в производственных цехах, залах обслуживания, кабинетах, служебных помещениях и иных рабочих местах в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и у индивидуальных предпринимателей.

5.7. Использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха (по возможности), обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.

5.8. Обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук граждан, в том числе работников.

5.9. Обеспечить условия для изоляции по месту работы, в том числе с организацией питания, обеспечения товарами первой необходимости, медицинского наблюдения работников, привлекаемых из других субъектов Российской Федерации, а также проживающих на территории Республики Бурятия, работающих вахтовым методом, на весь срок пребывания в период действия режима повышенной готовности, за исключением случаев наличия отрицательных результатов исследования методом ПЦР или отсутствия антител IgM и наличия антител IgG, прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19) и представления сертификата о вакцинации установленного образца.

5.10. Принимать дополнительные профилактические мероприятия среди работников:

5.10.1. Обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционного заболевания.

5.10.2. Размещение информации по мерам профилактики распространения вируса в зоне приема граждан (стенды/памятки).

5.11. Обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации.

5.12. Проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства.

5.12.1. В случае привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан обеспечить проведение дополнительных профилактических мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1/2.2.0223-20 "Изменения № 1 в МР 3.1/2.2.0172/2-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников строительной отрасли".

5.13. Рекомендовать предоставлять работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), два оплачиваемых выходных дня.

5.14. Обеспечить проведение текущей дезинфекции на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, автомобильном, включая общественный транспорт, такси, а также в местах массового пребывания людей.

6. Исполнительным органам государственной власти Республики Бурятия:

6.1. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Бурятия коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

6.2. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

6.3. Организовать взаимодействие с подведомственными организациями по соблюдению требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

6.4. Обеспечить проведение текущей дезинфекции на используемом автомобильном транспорте, а также в местах массового пребывания людей.

7. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на территории Республики Бурятия:

7.1. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

7.2. Оказывать в пределах компетенции содействие исполнительным органам государственной власти Республики Бурятия и органам местного самоуправления в Республике Бурятия в реализации мер по противодействию распространению в Республике Бурятия коронавирусной инфекции.

8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия (Ханхареев С.С.):

8.1. С учетом эпидемиологической ситуации в Республике Бурятия вносить предложения Главе Республики Бурятия - Председателю Правительства Республики Бурятия, в органы местного самоуправления в Республике Бурятия о введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина).

8.2. При получении экстренных извещений о регистрации случаев заболевания COVID-19 организовать комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.

8.3. Обеспечить проведение оперативного анализа эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Республике Бурятия с внесением предложений в исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, органы местного самоуправления в Республике Бурятия о проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации по заболеваемости COVID-19.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Бурятия:

9.1. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Бурятия коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

9.2. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

9.3. Предоставление муниципальных и иных услуг в помещениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений осуществлять при соблюдении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.

9.4. Обеспечить проведение текущей дезинфекции на используемом автомобильном транспорте, а также в местах массового пребывания людей.

10. Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Лудупо-ва Е.Ю.):

10.1. Обеспечить оказание медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией в соответствии с временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденным приказом Минздрава России от 19.03.2020 № 198н.

10.2. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, рекомендованных для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты в медицинских организациях.

10.3. Обеспечить в медицинских организациях проведение регламентированного комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении больных новой коронавирусной инфекцией.

11. Установить, что:

11.1. Распространение коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (является обстоятельством непреодолимой силы) и реализацию перечисленных в настоящем указе мероприятий санитарно-противоэпидемического и ограничительного характера.

Определить Республику Бурятия территорией, на которой предусматривается комплекс ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

11.2. Несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществление государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на срок 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, с учетом режима организации работы соответствующего исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия или государственного учреждения Республики Бурятия.

12. Фармацевтическим организациям всех форм собственности каждый вторник и пятницу представлять в информационный ресурс Министерства здравоохранения Республики Бурятия "MedFrame" сведения о наличии лекарственных препаратов, в том числе применяемых для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по форме согласно приложению к настоящему указу. Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону (3012) 57-07-20 доб. 601.

12.1. Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Лудупова Е.Ю.) обеспечить:

доступ фармацевтическим организациям к информационному ресурсу Министерства здравоохранения Республики Бурятия "MedFrame";

доступ Министерству промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия (Оловянников А.А.) в соответствующий раздел сводной информации информационного ресурса "MedFrame" для проведения мониторинга наличия лекарственных препаратов в фармацевтических организациях.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







