Google приостановил продажу всей онлайн-рекламы в России

Компания Google, владеющая видеохостингом YouTube, решила приостановить продажи всей онлайн-рекламы на территории России после требования Роскомнадзора прекратить транслировать ложную информацию о военной операции РФ на Донбассе.

Как сообщают западные СМИ со ссылкой на разосланное журналистам заявление, решение Google касается и YouTube, и поисковой системы, и медийного маркетинга. "Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро развивается, и мы продолжим делиться обновлениями по мере необходимости", - цитирует заявление Reuters.

Накануне Роскомнадзор сообщал, что направил официальное письмо компании с требованием прекратить распространять на территории России ложную информацию политического характера о военной операции на Украине, чтобы не искажать восприятие граждан относительно происходящего. Речь шла о роликах, которые также не имели возрастной маркировки.

Ранее Google запретил вещание RT, Sputnik и других российских государственных СМИ в YouTube для пользователей на территории Европы, а также ограничил их доступ к размещению на своей новостной платформе. Аналогичные меры компания применяет в отношении российской госпрессы на территории Украины. Решение о приостановке продаж онлайн-рекламы в РФ раньше также приняла компания Twitter.