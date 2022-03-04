Mitsubishi продолжает работу в России

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Mitsubishi, представленная в нашей стране "ООО "ММС Рус", вынуждена прекратить работу. Представительство выступило с официальным заявлением.

"ММС Рус" продолжает работу в штатном режиме", а отгрузки автомобилей дилерам и сервисное обслуживание ведутся без изменений.

В ООО "ММС Рус" уточнили, что в России у Mitsubishi 111 дилерских центров, а не 141, и напомнили, что "ММС Рус" не несёт ответственности за кадровую политику дистрибьюторов: "Каждый из них (дилеров) является независимым юридическим лицом, в связи с чем "ММС Рус" не вовлечена во внутренние процессы ДЦ, а все решения принимаются дилерами самостоятельно".

Официально о приостановке своей деятельности в России заявили многие автопроизводители, в том числе и те, кто располагает производственными мощностями на территории нашей страны, например, Skoda и Volkswagen.