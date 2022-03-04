Новости

В Москве рекордно рано запустят прокат электросамокатов 09:26
Аварийное сахалинское судно отбуксировали в японский порт 09:01
РКН ограничил доступ к сайтам Meduza, "Радио Свобода" и русской службы "Би-Би-Си" 08:57
Москалькова рассказала о желающих приехать в Россию украинцах 08:56
В Самаре отменили QR-коды при посещении ТЦ, ресторанов и театров 08:27
Москалькова: Приостановка членства в Совете Европы не вернет в РФ смертную казнь 08:22
Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован 08:18
В Якутии приняли первых беженцев из Донбасса 08:11
ЦБ понизил комиссию при покупке долларов и евро на бирже до 12% 08:07
Названы регионы-лидеры по уровню кредитного благополучия 07:56
Гендиректор Airbnb заявил о приостановке работы сервиса в России и Беларуси 07:52
Google приостановил продажу всей онлайн-рекламы в России 07:42
Овечкин сократил отставание от Ягра до трех шайб 07:25
Сахалинское судно "Рубиновый" потеряло ход у берегов Хоккайдо 07:21
Сенатор Долгов: Запад готовил Украину к масштабной провокации против России 06:50
В Бурятии собака покусала женщину и подростка 05:42
Южная Корея добилась исключения своих фирм из санкций США против России 05:40
ГСЧС: Пожар произошел за пределами Запорожской АЭС 04:55
Все школы Биробиджана вышли с карантина по COVID-19 и ОРВИ 04:54
В Бурятии отменили большинство ограничений по COVID-19 04:39
Администрация Панамского канала отказалась блокировать проход кораблям РФ 04:37
В порту Николаева затопили фрегат ВМФ Украины "Гетман Сагайдачный" 04:35
Посольство РФ призвало США не вмешиваться во внутренние дела России 04:20
Представитель Запорожской АЭС сообщил о пожаре на территории станции 04:04
Врач Тимаков не исключил новые подъемы заболеваемости COVID-19 в России 03:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
04.03.2022 08:57
Рубрика: Экономика

РКН ограничил доступ к сайтам Meduza, "Радио Свобода" и русской службы "Би-Би-Си"

Текст: Анастасия Селиванова

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам СМИ Meduza (признано СМИ-иноагентом в России), а также русской службы "Би-Би-Си", "Радио Свобода" (также признано СМИ-иноагентом в России) и немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, вещание которой прекращено в РФ. Это следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам.

Решения по всем трем ресурсам вынесены после соответствующего решения Генпрокуратуры, в качестве основания для ограничения доступа к сайтам указана статья 15.3 закона "Об информации". Она предполагает, что доступ к сайту СМИ может быть ограничен, если оно распространяет "информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка", а также ряд других запрещенных в России данных.

"Обращаем ваше внимание, что наличие сайта сети "Интернет" в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в сети "Интернет". Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа", - следует из данных сервиса Роскомнадзора.

Ранее на территории Европы был ограничен доступ к российским государственным СМИ - RT и Sputnik - компаниями Google, Meta и Twitter. Также западные компании остановили продажу онлайн-рекламы на своих сервисах в России. Эти действия они предприняли в ответ на российскую военную спецоперацию на Украине.

В свою очередь Роскомнадзор требовал от YouTube провести модерацию рекламы на своем сервисе, чтобы исключить распространение в России ложной информации о происходящем на Украине.

Принято решение о ликвидации радио и сайта "Эхо Москвы"
Экономика Отрасли Связь Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован
В порту Николаева затопили фрегат ВМФ Украины "Гетман Сагайдачный"
Южная Корея добилась исключения своих фирм из санкций США против России
Шольц назвал правильным отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19