РКН ограничил доступ к сайтам Meduza, "Радио Свобода" и русской службы "Би-Би-Си"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам СМИ Meduza (признано СМИ-иноагентом в России), а также русской службы "Би-Би-Си", "Радио Свобода" (также признано СМИ-иноагентом в России) и немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, вещание которой прекращено в РФ. Это следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам.

Решения по всем трем ресурсам вынесены после соответствующего решения Генпрокуратуры, в качестве основания для ограничения доступа к сайтам указана статья 15.3 закона "Об информации". Она предполагает, что доступ к сайту СМИ может быть ограничен, если оно распространяет "информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка", а также ряд других запрещенных в России данных.

"Обращаем ваше внимание, что наличие сайта сети "Интернет" в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в сети "Интернет". Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа", - следует из данных сервиса Роскомнадзора.

Ранее на территории Европы был ограничен доступ к российским государственным СМИ - RT и Sputnik - компаниями Google, Meta и Twitter. Также западные компании остановили продажу онлайн-рекламы на своих сервисах в России. Эти действия они предприняли в ответ на российскую военную спецоперацию на Украине.

В свою очередь Роскомнадзор требовал от YouTube провести модерацию рекламы на своем сервисе, чтобы исключить распространение в России ложной информации о происходящем на Украине.