Врач Тимаков не исключил новые подъемы заболеваемости COVID-19 в России

Новые подъемы заболеваемости COVID-19 в России еще возможны, если будет снижаться уровень коллективного иммунитета или при появлении новых мутаций коронавируса. Своим мнением с РИА Новости поделился врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Ранее сообщалось, что штамм "омикрон" будет последней мутацией SARS-CoV-2. В течение года он уйдет туда, откуда пришел - к животным.

Зарубежные ученые также спрогнозировали, что новыми "носителями" коронавируса будут животные из семейства кошачьих, грызуны или олени.