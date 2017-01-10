ЧУДО-ОБОРОНА ПЕТРОПАВЛОВСКА

165 ЛЕТ НАЗАД КРОХОТНЫЙ ГАРНИЗОН ОТСТОЯЛ РУССКИЙ ПОРТ НА КАМЧАТКЕ В СРАЖЕНИИ С АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЙ ЭСКАДРОЙ
Зачем пришли они из Альбиона? Что нужно им? Донесся дальний гром, И волны у подножья бастиона Вскипели, обожженные ядром.
Константин СИМОНОВ, 1939 год
рекогносцировка
Все поставлено на карту
На современном фото показано, как развивались события в Авачинской и Петропавловской губе в августе-сентябре 1854-го
Перед Крымской войной Россия стала наращивать силы своего флота в Тихом океане. Раньше у нее там было лишь несколько транспортных судов, а в мае 1851 года в Петропавловский порт прибыл корвет "Оливуца" - охранять от браконьеров районы китового промысла и защищать русские поселения на Аляске.
Летом 1853-го на Дальний Восток пришли транспорт "Двина" и - доставляя русское посольство в Японию - фрегат "Паллада". Осенью в Тихий океан отправились фрегаты "Диана" (на смену обветшавшей "Палладе") и "Аврора" (в помощь "Оливуце").
Таким образом, к лету 1854-го русские должны были располагать в Тихом океане тремя-четырьмя фрегатами и корветами. Англичане сочли, что в случае войны эти силы создадут серьезную угрозу их торговому судоходству. Поэтому для поиска и уничтожения "Паллады", "Дианы", "Авроры" и "Оливуцы" была выделена целая англо-французская эскадра - контр-адмирала Прайса.
С началом войны ее задачей стала нейтрализация упущенной у берегов Перу "Авроры". На Гавайях ее не обнаружили и Прайс повел эскадру в Петропавловский порт...