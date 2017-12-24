В Омске обследуют пострадавший от взрыва дом

Сегодня в Омск прибыл борт МЧС с комплексом "Струна-3 Эксперт" для обследования жилого дома, где вчера произошел хлопок газового баллона.

Специалисты уже приступили к измерению динамических характеристик многоэтажки и оценке уязвимости ее конструкций. Обследование дома будет проводиться в течение 4-5 часов.

- После результат передадут экспертной комиссии, которая определит дальнейшие действия всех звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области по проведению аварийно-восстановительных работ, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахрамов.

К аварийно-восстановительным работам привлечена компания СК "Стройбетон", готовится необходимая площадка, ведется монтаж башенного крана.

Напомним, хлопок газа на последнем этаже десятиэтажного жилого дома на улице 2-й Амурский проезд произошел в субботу вечером. Заселившаяся в новостройку семья готовила ужин при помощи самостоятельно подключенного газового баллона. В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры. С травмами и ожогами она доставлена в медицинское учреждение. Ее супруг, получивший незначительные ожоги, от госпитализации отказался.

Взрыв разрушил две панельные плиты дома, введенного в эксплуатацию несколько месяцев назад. Все жильцы дома, где произошло обрушение, эвакуированы. 36 человек находятся в гостинице "Иртыш", где развернут пункт временного размещения, остальные разместились по собственному желанию у родственников и знакомых.

- Если будут сделаны выводы о том, что зданию ничего не угрожает, то люди смогут вернуться в свои квартиры, расположенные в первом, втором и четвертых подъездах, - сообщили "РГ" в администрации города Омска. - Жильцы третьего подъезда будут отселены на все время проведения аварийно-восстановительных работ. На этот срок они будут обеспечены проживанием и питанием.