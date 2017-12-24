Хиляк Спенсер теперь супергерой с внешностью Дуэйна Джонсона, атлетичный Фридж превращается в рыхлого зоолога (Кевин Харт), отличница Марта - в полуголую девушку с потрясающими боевыми навыками (Карен Гиллан). Меньше всего везет Бетани - она оказывается в теле корпулентного картографа (Джек Блэк). Чтобы вернуться назад, им предстоит пройти ряд сколь абсурдных, столь и опасных квестов.
Не так часто случается, что сиквел и оригинальный фильм разделают больше двух десятилетий. "Джуманджи" как раз тот случай. Первый фильм с Робином Уильямсом в главной роли вышел в 1995 году. И неожиданно, кажется, даже для своих создателей снискал феноменальную популярность у зрителей. Автора этих строк до сих пор занимает природа этой популярности, потому что ярлык "хорошее кино" к "Джуманджи" прицепить не получается ни при каких обстоятельствах. Если вы вдруг решите его пересмотреть, то обнаружите, что там возмутительно смехотворный сценарий (зачем нужен пролог с XIX веком? Почему персонажи играют в разрушительную игру, когда нет ни одной причины продолжать дальше? И так далее), а все удачные места украдены из фильмов Джона Хьюза. Впечатляющая для середины 90-х компьютерная графика - быть может, поэтому публика массово покупала билеты на новинку. Но Спилберг двумя годами ранее снял куда более эффектный "Парк Юрского периода".
Но главный момент, заставляющий меня от всей души не любить оригинальный "Джуманджи" - это его ужасный месседж. Ведь о чем этот фильм? Нам демонстрируют разрушающую иррациональную силу живой природы, которая вторгается на территорию благополучного американского пригорода и причиняет добропорядочным гражданам невероятные страдания. Эту природу нужно обуздать, уничтожить, продемонстрировать ей, кто тут главный. И герои - трусливые самодовольные яппи и их потомство - всю дорогу этим занимаются. Яппи в опасности - вообще довольно распространенная в 80-90-е коллизия в американской массовой культуре. Но именно в "Джуманджи" их финальная победа выглядит наиболее отталкивающе - я, признаться, болел за льва и крокодила.
Сиквел, к счастью, исправил многие недочеты. У его героев есть четкая мотивация закончить игру, выполнив все задания - только в этом случае можно вернуться домой. С причинно-следственными связями тут вообще все не в пример лучше - появляется даже объяснение, зачем за персонажем первого фильма Аланом Пэрришем охотился одетый в форму ветерана англо-бурской войны мужчина с карабином. Прием с чужими телами, в которых оказываются персонажи "Зова джунглей" хоть и затерт до дыр, но тут работает, почти не вызывая вопросов. Отдельная удача фильма - это Джек Блэк, играющий пародию на школьную чирлидершу: таким образом объективацию женского тела в Голливуде еще не высмеивали.
Коль скоро в сиквеле не природа наведывается в гости к среднему классу, а ровно наоборот, то приходится изменить и одиозный месседж. "Зов джунглей" в какой-то момент пытается превратиться в кино о цивилизаторской деятельности западного человека. Не случайно в начале фильма несколько раз акцентируется внимание на финальном выводе реферата Спенсера: мысль о собственной исключительности привела американскую нацию к идее о необходимости широкой экспансии. Впрочем, эта тема как появляется, так и исчезает, уступая место традиционно безмозглому детскому приключенческому фильму с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Никаких подспудных смыслов, кроме воспитательных для пубертатных зрителей, тут не остается: нужно верить в себя, внешность не главное, если любишь - скажи и т.д. Все это сопровождается не самым изобретательным, но уж точно не укачивающим аттракционом и выглядит симпатично.
Одним словом, перед нами выразительный пример того, что жизнерадостная глупость сиквела 2010-х куда лучше, чем мелкобуржуазный камень за пазухой, припасенный оригиналом.