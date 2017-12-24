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Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Похвала глупости

В прокате - "Джуманджи. Зов джунглей" Джейка Кэздана
Текст: Александр Нечаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7458 (292)
Директор провинциальной американской школы отправляет четырех учеников - хилого геймера Спенсера, баскетболиста Фриджа, блондинку Бетани и отличницу Марту - за проступки в школьную кладовку, где им в качестве наказания нужно выдирать скрепки из огромной кипы старых журналов. Там, впрочем, обнаруживается, занятие поинтереснее: старая компьютерная приставка "Джуманджи", в которую решают сыграть герои. Случайным образом выбрав себе персонажей, школьники оказываются где-то в джунглях и не в своих телах.

Хиляк Спенсер теперь супергерой с внешностью Дуэйна Джонсона, атлетичный Фридж превращается в рыхлого зоолога (Кевин Харт), отличница Марта - в полуголую девушку с потрясающими боевыми навыками (Карен Гиллан). Меньше всего везет Бетани - она оказывается в теле корпулентного картографа (Джек Блэк). Чтобы вернуться назад, им предстоит пройти ряд сколь абсурдных, столь и опасных квестов.

Фото: kinopoisk.ru
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Не так часто случается, что сиквел и оригинальный фильм разделают больше двух десятилетий. "Джуманджи" как раз тот случай. Первый фильм с Робином Уильямсом в главной роли вышел в 1995 году. И неожиданно, кажется, даже для своих создателей снискал феноменальную популярность у зрителей. Автора этих строк до сих пор занимает природа этой популярности, потому что ярлык "хорошее кино" к "Джуманджи" прицепить не получается ни при каких обстоятельствах. Если вы вдруг решите его пересмотреть, то обнаружите, что там возмутительно смехотворный сценарий (зачем нужен пролог с XIX веком? Почему персонажи играют в разрушительную игру, когда нет ни одной причины продолжать дальше? И так далее), а все удачные места украдены из фильмов Джона Хьюза. Впечатляющая для середины 90-х компьютерная графика - быть может, поэтому публика массово покупала билеты на новинку. Но Спилберг двумя годами ранее снял куда более эффектный "Парк Юрского периода".

Джек Блэк пародирует чирлидершу: так объективацию женского тела в Голливуде еще не высмеивали

Но главный момент, заставляющий меня от всей души не любить оригинальный "Джуманджи" - это его ужасный месседж. Ведь о чем этот фильм? Нам демонстрируют разрушающую иррациональную силу живой природы, которая вторгается на территорию благополучного американского пригорода и причиняет добропорядочным гражданам невероятные страдания. Эту природу нужно обуздать, уничтожить, продемонстрировать ей, кто тут главный. И герои - трусливые самодовольные яппи и их потомство - всю дорогу этим занимаются. Яппи в опасности - вообще довольно распространенная в 80-90-е коллизия в американской массовой культуре. Но именно в "Джуманджи" их финальная победа выглядит наиболее отталкивающе - я, признаться, болел за льва и крокодила.

Фото: China Daily
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Сиквел, к счастью, исправил многие недочеты. У его героев есть четкая мотивация закончить игру, выполнив все задания - только в этом случае можно вернуться домой. С причинно-следственными связями тут вообще все не в пример лучше - появляется даже объяснение, зачем за персонажем первого фильма Аланом Пэрришем охотился одетый в форму ветерана англо-бурской войны мужчина с карабином. Прием с чужими телами, в которых оказываются персонажи "Зова джунглей" хоть и затерт до дыр, но тут работает, почти не вызывая вопросов. Отдельная удача фильма - это Джек Блэк, играющий пародию на школьную чирлидершу: таким образом объективацию женского тела в Голливуде еще не высмеивали.

Коль скоро в сиквеле не природа наведывается в гости к среднему классу, а ровно наоборот, то приходится изменить и одиозный месседж. "Зов джунглей" в какой-то момент пытается превратиться в кино о цивилизаторской деятельности западного человека. Не случайно в начале фильма несколько раз акцентируется внимание на финальном выводе реферата Спенсера: мысль о собственной исключительности привела американскую нацию к идее о необходимости широкой экспансии. Впрочем, эта тема как появляется, так и исчезает, уступая место традиционно безмозглому детскому приключенческому фильму с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Никаких подспудных смыслов, кроме воспитательных для пубертатных зрителей, тут не остается: нужно верить в себя, внешность не главное, если любишь - скажи и т.д. Все это сопровождается не самым изобретательным, но уж точно не укачивающим аттракционом и выглядит симпатично.

Одним словом, перед нами выразительный пример того, что жизнерадостная глупость сиквела 2010-х куда лучше, чем мелкобуржуазный камень за пазухой, припасенный оригиналом.

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