Трое экс-полицейских получили сроки по делу Шакро Молодого

Три экс-сотрудника полиции получили реальные сроки за преступления, связанные с так называемым делом Шакро Молодого. Во вторник, 26 декабря, Пресненский суд Москвы отправил в колонию троих бывших полицейских ОВД "Пресненский". Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями в связи со стрельбой на Рочдельской улице в Москве в 2015 году.

Бывший и.о. руководителя угрозыска отделения Денис Ромашкину проведет в колонии общего режима четыре года, экс-оперативник Ильдар Шакирову - 3,5, а бывший участковый Ренат Зиннатулин - два, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на судью Татьяну Васюченко. Все трое также лишены права работать в органах и званий - майора, младшего лейтенанта и капитана полиции соответственно.

"Исследованные в ходе судебного следствия доказательства и показания свидетелей не дают причин сомневаться в том, что их вина полностью доказана", - цитирует агентство заключение судьи. Впрочем, защита с таким решением не согласна и намерена обжаловать приговор.

Напомним, что речь идет о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице 14 декабря 2015 года, в которой, как полагает следствие, участвовали пособники криминального авторитета Шакро Молодого. Причиной спора стал вопрос долга в 8 млн рублей. Что касается полицейских, то они, как установлено судом, получили информацию о совершаемом тяжком преступлении, но предпочли устраниться от выполнения должностных обязанностей. Как уточняет РИА Новости, сначала их подозревали в халатности, но позже обвинение было ужесточено.