В Хакасии изъятые из-за прически приемные дети вернулись в семью

Скандальная история с изъятием органами социальной опеки детей у приемной матери из Хакасии Любови Лицегевич из-за слишком длинных волос одного из сыновей благополучно завершилась. Все семеро воспитанников вернулись в преддверии праздников домой, рассказала "РГ" адвокат семьи Юлия Богодист.

По ее словам, все дети здоровы и чувствуют себя хорошо. Они счастливы, что "вернулись в родные стены".

Возвратить детей приемной матери предписал 22 декабря суд Боградского района республики. В ходе разбирательства действия местных органов социальной защиты по изъятию детей из семьи и помещению их в приют были признаны не обоснованными.

Напомним, ранее сообщалось, что на волосы четырехлетнего ребенка, выросшие до поясницы, в районное управление образования пожаловались сотрудники детского сада, который посещал мальчик. Якобы таким образом мать негативно влияла на гендерное развитие ребенка. На основании этого сомнительно аргумента, как утверждала защита, всех приемных детей забрали у матери. Между тем сама родительница пояснила, что прическа нужна была для фотосессии. Длинные волосы должны были скрыть дефект черепа.

Сейчас СК по республике проводит проверку действий чиновников районной администрации решивших отнять детей у 57-летней приемной матери. Ее результаты пока не разглашаются.