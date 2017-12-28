Источник: Спутник "Ангосат" стабилизирован на орбите

Спутник "Ангосат", запущенный с Байконура 26 декабря по заказу Анголы и не вышедший на связь с землей, находится на орбите в стабилизированном состоянии. Это говорит, что его системы работают штатно. Такое мнение высказал ТАСС источник в космической отрасли.

"По предварительным данным, аппарат находится в стабилизированном состоянии, его не "разворачивает". Это может говорить о том, что он "живой", - цитирует агентство специалиста.

Он добавил, что таким образом спутник может существовать бесконечно долго, поддерживая себя энергетически самостоятельно. "До него остается только "достучаться", - подчеркнул источник.

Он предположил, что связь с аппаратом может быть восстановлена максимум в течение месяца. Сейчас с "Ангосатом" пытаются связаться приблизительно один раз каждые два часа.

Ранее в пресс-службе ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщили, что, если в ближайшее время со спутником не будет восстановлена связь и не получится перезагрузить его бортовой компьютер, он будет признан неработоспособным.

По информации Роскомоса, спутник "Ангосат" был создан в РКК "Энергия" с применением ряда инновационных решений. Конструкторам удалось добиться создания мощного космического аппарата при относительно малой массе - 1 647 кг. Ангольские власти были намерены использовать спутник для телекоммуникационных нужд.

"Ангосат" вышел на орбиту 27 декабря в 06:54 по московскому времени. Поначалу с него поступала телеметрия, однако на этапе раскрытия солнечных батарей она пропала.