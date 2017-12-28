Тот самый супермаркет "Перекресток" на Кондратьевском проспекте, 44, закрыт. Сейчас там работают следователи и криминалисты. Ближе к кассам на стенах разворочен гипсокартон, снесены вывески. Но самые серьезные разрушения у камер хранения. Они находятся как раз возле касс. Собственно, сами ящики в кусках металла опознать сложно. Уже сейчас Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил: взрывное устройство было заложено именно в ящики.

Взрывотехники пока выясняют, что это было за устройство, как его привели в действие, но уже сейчас в НАК с уверенностью говорят: бомба была самодельной. Мощность устройства составила 200 граммов тротила.

В результате взрыва пострадали 14 человек. Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина сообщила, что в больницах города остаются шесть горожан. В состоянии средней тяжести пятеро, еще один пациент чувствует себя удовлетворительно. Двоих раненых выписали через несколько часов после взрыва, пять человек от госпитализации отказались.

Большинство пострадавших - это покупатели. Люди расплачивались в кассе, шли с покупками из магазина. Госпитализирована и кассир. Травмы при взрыве получили еще четыре сотрудника: два кассира и два работника торгового зала. Но они решили не ехать в больницы.

Мощность самодельного взрывного устройства составила 200 граммов тротила

Несмотря на то что взрывное устройство сработало в 18.45, в магазине было немноголюдно. Кондратьевский проспект находится в спальном районе города.

Почему теракт произошел именно здесь? Этот вопрос волнует многих. Полторы недели назад в Петербурге ФСБ заявила о задержании нескольких участников международной террористической организации. Они собирались взорвать Казанский собор. Также на судебных заседаниях участники группировки заявили о планах устроить взрывы в людных местах города. После этого многие петербуржцы решили отказаться от прогулок в центре. Теракт на Кондратьевском проспекте шокировал горожан в первую очередь потому, что он произошел в обычное время и в самом обычном месте, куда ходит каждый.

По Интернету гуляет видеозапись из того самого супермаркета за полчаса до взрыва. На кадрах ничем непримечательный брюнет лет 30 в зеленой куртке заходит в магазин. На плече у него висит рюкзак. Потом он же выходит из магазина, но уже без сумки. В СМИ и соцсетях активно обсуждается версия, что камера запечатлела исполнителя теракта, что именно он оставил в ячейке камеры хранения бомбу. Следствие содержание видео не комментирует.

Между тем именно засилие видеокамер в системах охраны, вытеснение из этой сферы людей могло стать одной из причин случившегося. Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов призывает обратить внимание на следующий факт: "Если бы охранник видел, что террорист положил рюкзак и сразу вышел из магазина, то вряд ли теракт мог произойти".

Почему охрана магазина этого не зафиксировала, выясняют следователи. Но проблема даже не в конкретных сотрудниках, а в самой системе, когда профессиональная охрана уступает дорогу видеонаблюдению. Анализируя записи с камер в торговых точках, понимают картину произошедшего, но такая система не всегда позволяет предотвратить преступление. Дмитрий Курдесов полагает, что для повышения мер безопасности в магазинах нужно нанимать профессионалов, которые смогут проконтролировать не только порядок в торговом зале, но и обратят внимание, как ведут себя покупатели возле камер хранения.