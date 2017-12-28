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28.12.2017 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возможный исполнитель взрыва в петербургском магазине попал на видео

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге правоохранительные ведомства и спецслужбы ищут людей, причастных к взрыву в супермаркете на Кондратьевском проспекте. Особенно внимательно просматриваются записи с камер видеонаблюдения, расположенные рядом с эпицентром взрыва.

Петербургская интернет-газета "Фонтанка" обнародовала запись с камеры, расположенной в том самом магазине. По данным издания, видео сделано за полчаса до взрыва.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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В магазин зашел мужчина в зеленой куртке. За его спиной был рюкзак.

Мужчина оставил рюкзак в камере хранения, прошелся по магазину, а затем вышел, но уже без рюкзака. Записи камер видеонаблюдения показали, что мужчина в зеленой куртке к магазину подъехал на маршрутке, следовавшей со стороны станции метро "Черная речка".

"Фонтанка" указывает, что на видео мог быть предполагаемый подрывник. Официальным подтверждением этой информации "РГ" не располагает.

Ранее Национальный антитеррористический комитет опубликовал фото из магазина, сделанные после взрыва. По официальной версии, самодельное взрывное устройство находилось в камере хранения. Мощность бомбы составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

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