Хайп, биткоин, спиннер... Все это главные фишки 2017 года. Спиннеры стали неимоверно популярны в США, а потом закрутили весь мир. Но, оказывается, рядом с Москвой некогда был целый промысел, где делали "русский спиннер", более известный, как волчок. Мы съездили туда и ухватили его "за бочок".

Еще волчок известен, как юла и кубарь. Делали эти и многие другие игрушки жители нескольких подмосковных деревень. Центром промысла считалась деревня Бабенки. По ней и игрушка стала именоваться Бабенской.

Сергей Виданов сам крутится как волчок - преподает в художественной школе, учит детей точить и расписывать игрушки, пишет энциклопедию, проводит экскурсии. Благодаря ему, рядом со спиннером и волчок еще крутится.

- Волчок - игрушка старинная. Функции ее, пока мы на земле живем, никто не отменял. Во всяком случае, у нее есть момент кручения, где у вас работают пальцы. С волчком вы сделаете больше манипуляций, чем со спиннером, - говорит Виданов.

Эти места в Московской губернии были самым мощным краем по изготовлению токарной игрушки в России. Токарная - значит, выточенная из дерева. И как! Про такую работу обычно говорят - ювелирная.

После революции играть в Бабенскую игрушку не бросили. Чтобы и дальше заниматься ее производством, создали артель, потом - фабрику.

- В советское время был даже комитет по игрушке. А это ранг министерства! Был музей игрушки, журнал "Советская игрушка", - рассказывает Виданов.

Почти в каждом детском саду страны играли в Бабенские игрушки. Их достоинства отмечали педагоги. Но в конце 1960-х все стало приходить в упадок. Сейчас осталась только школа. Тут учат детей. А заниматься промыслом игрушек кроме двух-трех человек больше некому.

- Ну, представьте: я подготовил ученика. Но где вы производство для него такое найдете? У нас например профессии "токарь по дереву" - слышите человек точит на станке? - в реестре нет, - объясняет Виданов.

Человека, который работает на станке, зовут Илья Мовчан. Несколько лет назад он тоже пришел в художественную школу, занимался раскрашиванием игрушек. А потом стал вытачивать их сам. Дерево в его руках - как масляное. Мягкое и податливое. Илья не точит - творит!

- Я уже занявшись этим, узнал, что у меня предки токарным ремеслом занимались, - рассказывает он.

Здесь не только волчки водятся. Тут, например, вытачивали шахматы и шашки. В начале ХХ века Бабенская игрушка была популярна не только в России, но и за границей. Европа покупала многоместные шары (вставлялись друг в друга, как ма, разноцветные пирамидки, яйца и, конечно, знаменитые матрешки.

- Токарь, который выточил первую матрешку - наш земляк Василий Петрович Звездочкин, - говорит Виданов.

С недавних пор Бабенки и Шишкин Лес, где находится школа, тоже Москва, которую называют Новой. В двух комнатах школы - история промысла. Ему уже больше века. Со стен смотрят черно-белые портреты мастеров-точильщиков. В округе перед Первой мировой работало 1000 токарей.

С полок улыбаются игрушки в яркой раскраске. Есть здесь и нечто особенное, давно забытое. "Игрушка игрушек", как называют ее здесь - бирюльки.

Старинная русская настольная игра забыта. Упоминается только когда мы просим кого-то перестать заниматься пустяками.

Играть в бирюльки, кстати, не так просто. А делать их, как и другие игрушеки, - тем более. Заготовить липу, очистить кору, расколоть ствол пополам и сушить год в сарае. И только потом приступать к работе. И зачем им все это надо?

- Потому что - Родина. Случайного ничего не бывает, - объясняет Сергей. И добавляет, что его задача - учить детей. Организвать производство - это сложно.

- Оно невыгодно, - объясняет он. - Больше дня не проработаете - всем будете должны. Мы в месяц за отопление платим 40 тысяч. Представляете, какими должны быть игрушки!

Теперь все поставлено на конвейер. Но Виданов уверен, что и на ручную работу, которая стоит дорого, надо тратиться. И спрос на нее есть.

- Вот не будет этого - и вы уже будете не такой россиянин, а на одну единицу хуже, - считает Сергей.

Бабенскую или, например, Богородскую игрушку не купить в магазине детских товаров. Там, в основном, китайские "промыслы".

- Ведь везут не самое умное, а самое дешевое и крикливо-душупортящее. Ведь это же все чужое! - сокрушаются мастера.

Здесь делают свое. Но в основном - для себя. А Сергею Виданову хочется, чтобы Спасскую башню-конструктор - это, кстати, новинка - мог купить каждый:

- Эта вещь - и наша, и у нас, и о нас.

Волчок - тоже вещь! Но научиться крутить его, как следует, кажется, сложнее, чем спиннер.

Вряд ли волчок в 2018-м станет так же популярен, как спиннер. Но, приобретая биткоины, купите все-таки и волчок. Он будет радовать всегда - вне зависимости от курса.