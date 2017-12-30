СМИ сообщили о личности организатора теракта в Петербурге

Задержанный по подозрению в организации и исполнении взрыва в супермаркете "Перекресток" в Петербурге оказался местным жителем, состоящим на учете в психоневрологическом диспансере.

Мужчина проживает в Красносельском райне города.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Северной столицы.

"Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник уточняет, что задержанный причисляет себя к националистическому движению и употребляет наркотики.

Вероятного организатора и исполнителя теракта сегодня задержала ФСБ. Ранее ответственность за взрыв, в результате которого пострадали 18 человек, взяла на себя запрещенная в России организация ДАИШ.