Калининский районный суд избрал меру пресечения 35-летнему Дмитрию Лукьяненко, обвиняемому в подрыве супермаркета на Кондратьевском проспекте.

Как сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Санкт-Петербурга, Лукьяненко арестован на два месяца.

Вначале заседания он не возражал против ареста. Мужчина признал вино во всех вменяемых ему деяниях. Но затем, уже после окончания заседания, заявил, что будет обжаловать свой арест.

Дмитрий Лукъяненко был задержан сотрудниками ФСБ 30 декабря. Мужчина на допросах сразу же признал свою вину и объяснил мотив - подрывом супермаркета он хотел показать свое негативное отношение к психологическим тренингам, которые ранее посещал.

Напомним, взрыв в петербургском магазине произошел 27 декабря вечером. Взрывное устройство находилось в камере хранения. Пострадало 18 человек, шестеро из них сейчас находятся в больницах Петербурга.