Захарова: США в ООН могут поделиться опытом разгона протестов

В МИД России прокомментировали заявление постпреда США при ООН. Во вторник Никки Хейли сообщила журналистам, что в ближайшие дни созовут экстренные сессии Совбеза и Совета по правам человека ООН, на которых обсудят ситуацию в Иране. Там уже неделю продолжаются антиправительственные акции, в ходе которых погибли 20 человек, еще 450 - арестованы.

Комментируя слова Хейли, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что делегации США есть, что рассказать миру.

Например, она может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street. Об этом представитель дипломатического ведомства написала в Facebook.

Добавим, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи связал протесты в стране с действиями врагов государства. А секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Али Шамхани назвал даже конкретные страны. Он заявил, что за мятежниками стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия, которые влияют на людей через социальные сети.