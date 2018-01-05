ОБСЕ осудила высылку из Латвии российских журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал письмо латвийским властям, в котором высказал обеспокоенность в связи с тем, что из Латвии была депортирована российская журналистка, корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева.

"Призываю власти Латвии пересмотреть ограничительные и точечные меры в отношении зарубежных журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности", сказано в письме. Также Дезир подчеркнул, что 2 января из Латвии депортировали мужа Ольги Курлаевой - Анатолия, также журналиста, сотрудника ТВЦ. И в том и в другом случае "причины депортации остаются непрозрачными и неясными", отметил он.

"Я напоминаю, что участвующие в ОБСЕ страны взяли на себя обязательство способствовать работе и аккредитации журналистов из стран-членов ОБСЕ. Свободный доступ к информации и свободный поток информации между странами-участницами вносят вклад в свободу СМИ в регионе ОБСЕ и являются важной частью широкого понятия безопасности, на котором основывается организация. Поэтому я призываю власти пересмотреть ограничительные и точечные меры в отношении зарубежных журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности", говорится в письме, адресованном властям Латвии.

По сведениям СМИ, Ольгу Курлаеву латвийские власти выдворили "из-за угрозы национальной безопасности", а Анатолия Курлаева - по причине его нахождения в некоем черном списке.

Ольга Курлаева вначале была помещена в центр содержания нелегальных мигрантов, после чего ее на автобусе отвезли к границе и передали с рук на руки российским пограничникам.

Ранее 5 января МИД РФ призвал ОБСЕ изложить "четкую и ясную позицию" и предпринять конкретные шаги "в качестве реакции на акты высылки российскийх журналистов из Латвии".