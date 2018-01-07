Россия стала второй в общем зачете ЧЕ по конькобежному спорту

В подмосковной Коломне завершился чемпионат Европы по конькобежному спорту. В неофициальном медальном зачете Россия заняла второе место - наша команда выиграла 14 медалей.

"Золото" европейского первенства выиграли Павел Кулижников (1000 м), Екатерина Шихова (1000 м), Денис Юсков (1500 м), а также команды в женском и мужском командных спринтах. Серебряными призерами соревнований стали Ангелина Голикова (500 м), Юсков (1000 м), Шихова (1500 м), Александр Румянцев (5000), команды в женской и мужской гонках преследования. Наконец, "бронзу" завоевали Кулижников (500 м), Наталья Воронина (3000 м) и Руслан Захаров (масс-старт).

Наши спортсмены неизменно оказывались в призерах в 13 из 14 дисциплин. Лишь в женском масс-старте падение Виктории Филюшкиной на последнем круге не позволило ей попасть в тройку. Тем не менее руководство Союза конькобежцев России (СКР) осталось довольно результатами наших спортсменов в преддверии зимних Олимпийских игр-2018.

"Я полностью доволен итогами чемпионата Европы, наши спортсмены выступили очень хорошо. Считаю, что это очень успешное выступление, - сказал глава СКР Алексей Кравцов, чьи слова приводит ТАСС. - Стоит отметить уверенную победу Дениса Юскова, результаты Павла Кулижникова, который справился со своими задачами, выступление Екатерины Шиховой, первую медаль Руслана Захарова после перехода из шорт-трека в конькобежный спорт. Это очень оптимистичные и достойные результаты, мы выступили на уровне наших основных соперников из Голландии".