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09.01.2018 01:24
Рубрика: Экономика

Рогозин рассказал о предстоящих испытаниях второго лайнера МС-21

Первые испытания второго российского лайнера МС-21 пройдут уже в следующем месяце. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Фото: Ренат Закиев / РГ
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Он отметил, что первый самолет уже совершил 33 испытательных полета. В конце февраля к испытаниям присоединится второй лайнер, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе. Вице-премьер добавил, что серийное производство МС-21 планируют запустить в 2019 году.

Ранее "Российская газета" писала, что в Иркутске будет построен тренажер для обучения пилотов работе на МС-21. Данный лайнер в зависимости от модификации сможет вмещать от 150 до 211 пассажиров, дальность полета - до 6,4 тысячи километров.

На сайте разработчика значатся две модели - МС-21-200 и МС-21-300. Предполагается, что они составят конкуренцию наиболее распространенным моделям Airbus и Boeing. МС-21 имеет самый широкий фюзеляж в классе среднемагистральных самолетов, что позволит пассажирам путешествовать с комфортом.

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