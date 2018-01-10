СМИ: Смолов перейдет в "Вест Хэм" за 17 миллионов евро

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов продолжит карьеру в британском "Вест Хэме". Как сообщает Sky Sports, сумма трансфера россиянина составит 17 миллионов евро. Сам футболист уже дал согласие на осуществление сделки.

По информации британских СМИ, лондонский клуб уладит последние детали по трансферу Смолова сразу после того, как из "Вест Хэма" в "Кристал Пэлас" перейдет Диафра Сахо. Произойти это должно до конца текущей недели.

"Смолов забил два запоминающихся мяча в ворота Испании в ноябре. После этого появились слухи о намерении "Реала" купить россиянина", - пишет Sky Sports. "Смолов говорит по-английски и доступен за 17 миллионов евро. Его называют "русским Дэвидом Бекхэмом". У него много татуировок на руках, и он был женат на модели Виктории Лопыревой. Ожидается, что Смолов будет одной из звезд своей сборной на предстоящем чемпионате мира".

Что интересно, ни Смолов, ни главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов не скрывают, что у лучшего бомбардира Премьер-лиги двух последних сезонов есть предложение от "Вест Хэма". Шалимов и вовсе признался в недавнем интервью, что он почти уверен в этом трансфере.

Напомним, Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года. За это время он провел 90 встреч за "быков" и забил в них 59 мячей.