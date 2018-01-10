Вышел трейлер сериала Дэнни Бойла "Доверие"

Вышел трейлер киднеппинг-сериала от Дэнни Бойла "Доверие".

В трейлере звучит композиция группы Pink Floyd под названием Money, одна из самых известных композиций в редком музыкальном размере 7/8. Новая работа известного британского постановщика Дэнни Бойла ("На игле", "Миллионер из трущоб", "127 часов") поведает о трагичных событиях в семье миллиардера Жана Пола Гетти, развернувшиеся после того, как был похищен его внук Джон Пол Гетти III.

Действие сериала будет разворачиваться в 1973 году. Несмотря на сам факт случившегося чудовищного преступления, никто не спешит на помощь юноше, кроме его матери, у которой, однако, нет тех миллионов, которые запрашивают похитители. Впрочем, дедушка-магнат не спешит расставаться с финансами.

Напомним, что полнометражную картину с аналогичным сюжетом недавно снял Ридли Скотт. Из нее были спешно вырезаны все эпизоды с участием опального актера Кевина Спейси, которого заменили на Кристофера Пламмера.

В ролях: Брендан Фрейзер, Дональд Сазерленд, Харрис Дикинсон, Хиллари Суонк и другие.

В эфир шоу должно выйти в 2018 году, всего планируется десять эпизодов.