Водителя автобуса, въехавшего в переход, отправили под домашний арест

Виктор Тихонов, водитель автобуса, въехавшего в переход возле метро "Славянский бульвар" в Москве, отправлен под домашний арест. Такое решение принял Басманный суд столицы.

"Суд находит основания для избрания в отношении обвиняемого Тихонова меры пресечения в виде домашнего ареста", - приводит РИА Новости слова судьи Артура Карпова.

Таким образом, суд отказался помещать Тихонова в СИЗО.

Водителю предъявлено обвинение по статьям "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (часть 5 статьи 264 УК РФ) и "оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила о том, что автобус был исправен.

Напомним, 25 декабря 2017 года автобус въехал в подземный переход около станции метро "Славянский бульвар". В результате погибли четыре человека, еще 15 получили травмы.