СК возбудил дело после взрыва в омской пятиэтажке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в омской пятиэтажке, в результате которого серьезно пострадали восемь человек. Причиной случившегося мог стать неисправный газовый баллон.

Это одна из версий, которую рассматривает Следственный комитет. По предварительным данным, хозяин одной из квартир хранил его в теплом помещении, так как в выходные собирался ехать с ним на рыбалку.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова. - Выясняются все подробности случившегося.

Напомним, сегодня в четвертом подъезде жилого пятиэтажного доме по улице 5 Кордная, 9 на окраине Омска произошел мощный взрыв. Из-за хлопка бытового газа произошло нарушение конструкции здания. В пятиэтажке возник пожар. В ожоговый центр была доставлена многодетная семья с четырьмя детьми. Все они находятся в тяжелом состоянии. Еще двое мужчин получили травмы и порезы.