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13.01.2018 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске поврежденный взрывом дом исследуют с помощью "Струны"

Текст: Никита Зайков (Омск)
В Омск силами МЧС России доставлен комплекс "Струна", который позволит местным спасателям оперативно провести измерение динамических характеристик дома, пострадавшего от взрыва газа.
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Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, при помощи оборудования будет дана оценка степени уязвимости объекта и определено дальнейшее направление аварийно-спасательных работ.

Хлопок бытового газа произошел вчера, около 20:00 в одной из пятиэтажек Октябрьского административного округа Омска и стал причиной пожара и нарушения конструкции здания. В экстренном порядке жители дома были эвакуированы из здания, через два часа пожарны удалось полностью справиться с огнем.

На место аварии были стянуты аэромобильная группировка, оперативная группа и психологи Главного управления МЧС России по Омской области - всего 137 человек. Плюс к этому на ликвидации последствий аварии работали спасательные и коммунальные службы города, а также полиция.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
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На данный момент 99 жителей трех из четырех подъездов пострадавшего дома вернулись в свои квартиры, еще 62 человека предпочли пока что остаться у родственников и знакомых, еще двое находятся в пункте временного размещения на базе гостиницы "Иртыш".

Специалисты МЧС уже обследовали системы тепло, водо- и энерго - снабжения дома и пришли к выводу, что коммуникации не повреждены. Дальнейшую диагностику конструкций спасатели проведут с помощью комплекса "Струна", который был доставлен в Омск из Тюмени, где также использовался для оценки повреждения девятиэтажки, пострадавшей от крупного пожара.

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