В Омске поврежденный взрывом дом исследуют с помощью "Струны"

В Омск силами МЧС России доставлен комплекс "Струна", который позволит местным спасателям оперативно провести измерение динамических характеристик дома, пострадавшего от взрыва газа.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, при помощи оборудования будет дана оценка степени уязвимости объекта и определено дальнейшее направление аварийно-спасательных работ.

Хлопок бытового газа произошел вчера, около 20:00 в одной из пятиэтажек Октябрьского административного округа Омска и стал причиной пожара и нарушения конструкции здания. В экстренном порядке жители дома были эвакуированы из здания, через два часа пожарны удалось полностью справиться с огнем.

На место аварии были стянуты аэромобильная группировка, оперативная группа и психологи Главного управления МЧС России по Омской области - всего 137 человек. Плюс к этому на ликвидации последствий аварии работали спасательные и коммунальные службы города, а также полиция.

На данный момент 99 жителей трех из четырех подъездов пострадавшего дома вернулись в свои квартиры, еще 62 человека предпочли пока что остаться у родственников и знакомых, еще двое находятся в пункте временного размещения на базе гостиницы "Иртыш".

Специалисты МЧС уже обследовали системы тепло, водо- и энерго - снабжения дома и пришли к выводу, что коммуникации не повреждены. Дальнейшую диагностику конструкций спасатели проведут с помощью комплекса "Струна", который был доставлен в Омск из Тюмени, где также использовался для оценки повреждения девятиэтажки, пострадавшей от крупного пожара.