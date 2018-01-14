Отель Трампа подсветили словом "гадюшник"

Неизвестные активисты отплатили президенту США Дональду Трампа, назвавшему страны третьего мира "гадюшником", той же монетой. Как сообщают очевидцы, на стене знаменитого отеля Trump International Hotel появилась гигантская проекция этого самого слова.

Это уже не первый "перформанс" как реакция общественности на неполиткорректные заявления хозяина Белого дома. Однако на этот раз они могут обойтись ему слишком дорого. Напомним, что во время встречи с американскими конгрессменами, которая была посвящена миграционным вопросам, Трамп назвал "вонючей дырой", или "гадюшником" некоторые страны Латинской Америки, Карибского бассейна и африканского континента.

Вспыхнул дипломатический скандал: Африканский союз потребовал от президента США извинений за расистские высказывания. Сам республиканец впоследствии признал, что высказался действительно "жестко", но что выступления многих членов Конгресса на закрытой встрече якобы выглядели еще более неподобающими.