Голодец: Меры безопасности в школах после ЧП в Перми могут усилить

По итогам расследования инцидента в Перми может быть принято решение об усилении мер безопасности в школах, сообщила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Конечно, будет полный разбор этого случая, здесь нужна очень серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве. Мы детально разберемся с этим случаем для того, чтобы выработать меры, и их обсудим со всем гражданским сообществом", - цитирует ТАСС вице-премьера.

В понедельник двое подростков напали с ножами на учеников одной из школ Перми. По последним данным, в результате драки с применением холодного оружия пострадали 15 человек, в том числе учительница. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).