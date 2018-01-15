Пермские власти сообщили о состоянии пострадавшей в резне учительницы

Педагог, защитившая детей от поножовщины, находится в тяжелом состоянии. Как пояснили "РГ" в министерстве здравоохранения Пермского края, учительница, которая попыталась защитить учеников от нападавших, в настоящий момент прооперирована, но ее состояние остается тяжелым.

По словам представителя краевого минздрава, Натальи Долгомировой, педагог получила очень тяжелую и опасную травму.

Напомним, сегодня в школе Мотовилихинского района Перми двое несовершеннолетних спровоцировали драку, в ходе которой было применено холодное оружие (ножи). В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых госпитализированы. Зачинщики драки задержаны. Следственный комитет РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело.