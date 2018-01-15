Министр образования прилетит в Пермь для выяснения причин ЧП в школе

Ольга Васильева, министр образования и науки РФ, прибудет в Пермь для выяснения причин инцидента в школе №127. Об этом сообщает "Интерфакс".

Поручение вылететь в Пермь Ольга Васильева получила от главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Глава Минобрнауки должна выяснить причины ЧП. Также ей поручено проверить исполнение правил и норм безопасности.

Напомним, что сегодня утром в школе №127 Перми произошло нападение на учеников четвертого класса. Двое подростков с ножами устроили резню, после которой девять младшеклассников и их учительница были госпитализированы. Сами нападавшие также получили ранения, и сейчас находятся под охраной в больнице.

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