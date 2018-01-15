Спасшую школьников пермскую учительницу предложили наградить

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил наградить учительницу пермской школы, где произошла поножовщина, сообщает РИА Новости.

По его мнению, инцидент мог случиться из-за недоработок руководства образовательного учреждения: его охрана не была обеспечена на должном уровне.

Борис Чернышев обратился к губернатору Пермского края Максиму Решетникову с пожеланием представить к государственной награде учительницу пермской школы №127 Наталию Шагулину. Она пострадала при нападении вооруженных ножами подростков на учеников в классе, где она вела урок. В драке могли получить ранения ученики младших классов, но женщина вступилась за детей.

Всего в результате инцидента пострадали 15 человек. Сама Шагулина сейчас находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Комментарий

Сергей Матвеев, член координационного совета негосударственной сферы безопасности РФ:

- Трагедия в Перми, когда школьный конфликт перерос в поножовщину, - это общая беда, сваливать все на администрацию школы неправильно. Пронести нож небольших размеров легко. Это клубок общей беды, который распутался сегодня именно таким образом. Родители не видят психологических проблем детей, школа не работает со своими учениками вне класса (аналог советской продленки), сами ученики абсолютно не знают, как вести себя в экстремальной ситуации.

Одним ужесточением мер безопасности проблему не решить. Только комплексный подход может дать результаты. На мой взгляд, в образовательных учреждениях необходимо глубже заниматься детьми, знать и работать с их проблемами, вовремя отлавливать назревающие конфликты или противоправные деяния. Например, необходимо ввести новую должность преподавателя с психологическим специальным образованием и соответствующим опытом для профилактики подобных случаев.