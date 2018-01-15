В Перми открыли "горячую линию" для родных пострадавших в школе

Оперативная информация о пострадавших в ходе поножовщины в пермской школе теперь доступна на "горячей линии" министерства здравоохранения Пермского края.

Родственники пострадавших могут обратиться к специалисту ведомства Наталье Долгомировой по телефону 8-902-638-91-38.

Напомним, сегодня двое несовершеннолетних устроили кровавую резню в школе Мотовилихинского района Перми. В результате случившегося пострадали 15 человек. 12 из них находятся в больнице, троих прооперировали.

По факту ЧП Следственный комитет РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело.