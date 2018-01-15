В Перми прооперировали троих пострадавших при резне в школе

В Перми прооперировали троих пострадавших в результате драки с применением ножей, произошедших в одной из школ города.

Как сообщили ТАСС в Городской клинической больнице № 4, операцию сделали двум подросткам, а также женщине-педагогу.

"Самая тяжелая - женщина, операция закончилась, восполняется кровопотеря. Операции подростков также закончились, у одного ранение сонной артерии, у другого - яремной вены, - сказал собеседник.

Сейчас прооперированные находятся в отделении реанимации.

Напомним, утром между двумя несовершеннолетними - учеником и бывшим учеником школы - произошел конфликт с применением холодного оружия. Всего в результате ЧП пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

По данным РИА Новости, один из зачинщиков поножовщины госпитализирован, а второй находится на допросе.